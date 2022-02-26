مسؤول أمريكي يكشف موقع القوات الروسية من كييف

ولم يوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عدد القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة قدرت إجمالي القوات الروسية المنتشرة بالقرب من أوكرانيا بأكثر من 150 ألفا.

وصرح المسؤول بأن القوات الروسية المتقدمة تقف على بعد حوالي 30 كيلومترا خارج كييف حتى يوم السبت، وأن عددا غير محدد من عناصر الاستطلاع العسكرية الروسية قد دخلوا العاصمة الأوكرانية.



في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت إن القوات الروسية تتجاوز المدن الأوكرانية الكبرى وتكتفي بتطويقها وعزلها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة، أن قواتها نفذت عملية إنزال جوي ناجحة في منطقة مطار غوستوميل في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وسيطرت على هذا المطار.