البعثة البارالمبية العراقية تتوج بالمركز الأول في منافسات غرب آسيا

وقال الامين العام للجنة البارالمبية وكالة، أحمد العاني في بيان، "سعداء جداً بهذه الحصيلة من الاوسمة الملونة التي طرزت صدور ابطالنا بعد ان شاركنا في ستة فعاليات وهي العاب القوى وتنس الطاولة ورفع الاثقال والبوتشيا وكرة الهدف للمكفوفين والريشة الطائرة".وأضاف الامين العام، ان "هذه الاوسمة قد تقاسمتها اتحاداتنا المشاركة حيث حصل اتحاد العاب القوى على 20 وساما ذهبيا و 8 فضية و5 برونزية ثم اتحاد تنس الطاولة الذي نال 7 اوسمة ذهبية و3 فضية، فيما كان نصيب اتحاد رفع الاثقال 3 اوسمة ذهبية بينما حصل اتحاد البوتشيا على وسام ذهبي واخر فضيا وحصل اتحاد الريشة الطائرة على وسامين فضيين واخر برونزي وكان مسك الختام مع اتحاد كرة الهدف حيث خطف منتخب كرة الهدف للمكفوفين الوسام الذهبي بعد فوزه على منافسه المنتخب الاردني".واشار العاني الى ان "هذا الانجاز الكبير يؤكد نجاح عملنا في المكتب التنفيذي بعد ان وضعنا سياسة عمل ومناهج تدريبية جيدة برئاسة رئيس اللجنة عقيل حميد والنائب الاول سمير علي لطيف والامين المالي عبيد عنيد الغزي والاخوة الاخرين في المكتب التنفيذي سعد عبد المجيد ومجلي عودة ومهدي باقر وعلي حميد ومن ضمنهم المتحدث من حيث الاعتماد على رحلة الاعداد والاستعداد عبر معسكرات تدريبية داخلية نتيجة الضائقة المالية وكان الجميع على اهبة الاستعداد وكانوا جميعاً متعاونين ومتكاتفين وعند حسن الظن بهم في تحقيق افضل الانجازات".

واختتم الامين العام حديثه، قائلا "كل الشكر والتقدير الى كل اعضاء بعثتنا واقول لهم ماقصرتوا وكنتم ابطال حقيقيون بمعنى الكلمة ووفيتم وكفيتم وما حققتموه دليل على حرصكم العالي والمسؤولية التي كنتم جديرين بحملها على الرغم من الازمة المالية التي تعاني منها الجنة الا ان هذا الامر لم يقف حجر عثرة او يثنيكم عن تأدية عملكم الفني والاداري على افضل ما يكون واقولها شكرا لكم من القلب يا ابطال يا من رفعتم علم العراق خفاقا في الملاعب الاسيوية وسمعة رياضة اللجنة البارالمبية".

