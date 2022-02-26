الحلبوسي يبحث مع أردوغان دعم العراق في مكافحة الإرهاب

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الحلبوسي "التقى اليوم السبت، رئيسَ الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، بحضور رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر و هاكان فيدان ، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية".كما ناقش اللقاء، وفق البيان، "موضوع تسهيل إجراءات منح التأشيرة للعراقيين، حيث وجَّه الرئيس التركي باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".

من جهته، أكد أردوغان "دعمه للعراق ومؤسساته الدستورية، واستمرار التعاون والتنسيق بما يحقق أمن الشعب العراقي وخدمته واستقراره".

