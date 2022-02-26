تفجير سد في أوكرانيا

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام روسية، السبت، بأن القوات الروسية فجرت سداً في أوكرانيا كان يمنع وصول الماء لجزيرة القرم.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن رئيس القرم سيرغي أكسيونوف قوله، إن "خبراء وزارة الدفاع الروسية قاموا بتدمير السد الذي تم بناؤه بتوجيه من سلطات أوكرانيا عام 2014 في إطار ردود أفعالها على عودة القرم للسيادة الروسية، والذي كان يمنع مياه نهر دنيبر الأوكراني من الوصول إلى شبه الجزيرة عبر قناة شمال القرم".



وأضاف أن "الأعمال جارية لإعادة وصول مياه دنيبر إلى القرم".