شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الغد.. التشيك تغلق أجواءها أمام الطيران الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في خبر عاجل؛ بثته قناة “العربية” أعلنت دولة التشيك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي اعتبارا من غد الأحد.

وكانت دولة التشيك قد أعلنت أمس الجمعة سحب الموافقة على عمل قنصليتين روسيتين لديها، كما علقت عمل قنصليتين تشيكيتين في روسيا.

وقال رئيس وزراء جمهورية التشيك بيوتر فيالا أن الحديث يدور عن القنصليتين الروسيتين في مدينتي برنو وكارلوفي فاري، والقنصليتين التشيكيتين في مدينتي بطرسبورغ ويكاترينبورغ الروسيتين.

وأضاف فيالا أن التشيك مستعدة لانقطاع في إمدادات المواد الخام مثل النفط والغاز الطبيعي.

تصرحات رئيس الوزراء التشيكي جاءت بعد شن روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في خطوة انتقدها فيالا بشدة ووصفها بأنها “عمل عدواني غير مبرر تماما ضد دولة مستقلة لا يمكن أن يبقى دون رد”.

وأشار فيالا إلى أن جمهورية التشيك ليست في خطر مباشر لأنها عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.