شكرا لقرائتكم خبر عن تشارك بـ10 آلاف مقاتل.. رفع علم الشيشان أعلى وحدة عسكرية أوكرانية بعد السيطرة عليها(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “سكاي نيوز عربية” فيديو للحظة رفع جندي شيشاني علم بلاده على كتيبة عسكرية أوكرانية تمت السيطرة عليها من القوات الروسية. ويظهر الفيديو علم الشيشان وقد تم رفعه بجوار العلم الروسي على الوحدة العسكرية الأوكرانية. وتشارك الشيشان بأكثر من 10 آلاف جندي دعمًا للجيش الروسي في حملته العسكرية ضد أوكرانيا. وقال رئيس الشيشان، بحسب وكالة “سبوتنيك”: “إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف”. وأشار قديروف أيضًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا “سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة”. Related Posts:

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