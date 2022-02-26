شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانية تعلن إسلامها في إيران على المذهب الشيعي.. ثم كانت الصدمة التي لم يتخيلها أحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

احتفت وسائل الإعلام الإيرانية سابقًا، بإعلان امرأة يهودية بريطانية إسلامها على المذهب الشيعي، ودفاعها عن النظام الإيراني ومهاجمة معارضيه، لكنها وجهت لطمة كبيرة على وجه النظام وأجهزة الاستخبارات الإيرانية.

لطمة على وجه إيران:

وكشفت المرأة، خلال مقال نشرته “تايمز أوف إسرائيل” أمس الجمعة بأنها عميلة للموساد وتوغلت إلى مواقع رسمية تابعة للمرشد علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني.

وأضافت المرأة وتدعى “كاثرين بيريز شكدام”، المحللة اليهودية البريطانية التي عملت كاتبة عمود بشكل منتظم في السنوات الأخيرة على الموقع الإنجليزي لموقع “حفظ ونشر آثار خامنئي”، ونشرت مواقع إيرانية أخرى مقابلات ومقالات لها من قبيل صحيفة “مشرق” القريبة من استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

مقابلة مع إبراهيم رئيسي

ووفقًا لـ”الحدث”، روت في مقال نشرته مؤخرا على موقع “تايمز أوف إسرائيل”، مقابلتها مع إبراهيم رئيسي، عندما ترشح للمنصب الرئاسي في 2021، وكانت قد أجرت المقابلة معه عندما كان في رحلة انتخابية بمدينة رشت عاصمة محافظة جيلان، شمال إيران.

وفي مقالها المنشور على “التايمز الإسرائيلية”، اعترفت شكدام بأنها نفذت كل هذه الأعمال والأنشطة بغية التسلل إلى إيران. وفي هذا المقال، شرحت كيفية إخفاء نواياها ودوافعها التي مكنتها من كسب ثقة السلطات الإيرانية.

حذف مقالاتها

وتم الآن حذف مقالات كاثرين بيريز شكدام على موقع المرشد الإيراني بالكامل، ولكن من خلال البحث في شبكة الويب العالمية، يذكر اسمها في 18 تسجيلا على موقع خامنئي.

ومن خلال البحث عن الكلمة الإنجليزية لاسمها في جوجل يمكنك العثور على عنوان مقالاتها على موقع المرشد علي خامنئي، ومن خلال البحث باللغة العربية يمكن إيجاد مقابلات ومقالات لها من قبيل مقابلة مع “مجلة الروضة الحسينية” التي تصدر عن مركز الإعلام الدولي في “العتبة الحسينية” في مدينة كربلاء، وهناك مقالات لها منشورة على مواقع حوثية ومليشيات عراقية.

كانت تعمل في مركز أبحاث إسرائيلي

وكانت شكدام عملت مع مراكز أبحاث تابعة لدولة الاحتلال، قبل أن تبدأ العمل مع وسائل الإعلام والمواقع المقربة من الزعيم الإيراني والحرس الثوري، وليس من الواضح كيف نجحت في كسب ثقة المسؤولين الإيرانيين لتصبح كاتبة عمود منتظم على موقع آية الله خامنئي.