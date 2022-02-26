شكرا لقرائتكم خبر عن رد مفاجئ من موسكو بعد إعلان أوكرانيا مقتل 3 آلاف جندي روسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن جهاز الأمن الروسي، عن إصابة أحد أفراد حرس الحدود الروسي بنيران أوكرانية، وفقًا لما نقلته قناة العربية، في نبأ عاجل.

وجاء إعلان جهاز الأمن الروسي، بعد إعلان نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولجا ستيفانيشينا أن هناك أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي.

وناشدت ستيفانيشينا الصليب الأحمر التدخل من أجل نقلهم إلى روسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت مقاطع فيديو تظهر أرتالا من الدبابات الروسية في طريقها إلى داخل أوكرانيا، وأخرى محترقة في ذات المكان.

كما أظهرت صور ومقاطع أخرى رتلا عسكريا روسيا مدمرا في خيرسون جنوب أوكرانيا.