شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: لا نرفض التفاوض ولكننا غير مستعدون لقبول إنذارات روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت أوكرانيا اليوم السبت إشارات إلى رفضها التفاوض على وقف لإطلاق النار مع روسيا لكنها قالت إنها ليست مستعدة أيضا لقبول الإنذارات أو الشروط غير المقبولة.

وقال ميخايلو بودولاك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرويترز إن أوكرانيا أعدت موقفا تفاوضيا لكنها واجهت شروطا تفاوضية غير عملية من روسيا.

وقال في رسالة "تصاعدت أمس العمليات القتالية للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية حتى الضربات الجوية والصاروخية المسائية والليلية على المدن الأوكرانية".

وأضاف "نعتبر مثل هذه العمليات مجرد محاولة لكسر أوكرانيا وإجبارها على قبول شروط غير مقبولة بشكل قاطع".