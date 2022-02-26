شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعم أوكرانيا بـ 350 مليون دولار لـ "الدفاع الفوري" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم 350 مليون دولار أمريكي (312 مليون يورو) لكييف من أجل "الدعم الفوري للأمن والدفاع عن أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن الدعم العسكري يمثل "إشارة أخرى إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا في الدفاع عن دولته ذات السيادة والشجاعة والفخورة".

وبحسب البيانات، يبلغ إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع شريحة المساعدات الجديدة مليار دولار منذ العام الماضي. وسلمت الولايات المتحدة أوكرانيا بالفعل العديد من أنظمة الأسلحة، وذخيرة.