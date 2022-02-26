بالفيديو - ظهور آخر لزيلينسكي بعد يومين على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات بعد يومين على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي «أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا»، في رسالة فيديو نشرت صباحاً على تويتر.