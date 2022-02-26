26 فبراير , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات بعد يومين على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي «أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا»، في رسالة فيديو نشرت صباحاً على تويتر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - ظهور آخر لزيلينسكي بعد يومين على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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