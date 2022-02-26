25 فبراير , 2022 ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شريط مصور، محاطاً بقيادات سياسية وعسكرية، وقال: «نحن جميعاً هنا في كييف»، وذلك في ردّ واضح على الأخبار التي تحدثت عن تركه العاصمة الأوكرانية مع التطورات الميدانية التي تفيد بتطويقها من قبل الروس.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الأخبار عن تركه العاصمة... الظهور الأول للرئيس الأوكراني (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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