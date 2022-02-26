«ميتا» تمنع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات على منصتها

شركة «ميتا» (أ ف ب).

قالت شركة «ميتا» الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك يوم الجمعة إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.

وقال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال جلايشر على تويتر «نواصل أيضاً وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية. تم البدء في تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع».

وأضاف «نحن نمنع الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتنا في أي مكان في العالم».