"طالبان" تعتزم إجلاء مواطنيها من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن الحكومة، تستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية مواطنيها وإجلائهم من الأراضي الأوكرانية.



وجاء في البيان: "نهتم بسلامة مواطني أفغانستان والطلاب في أوكرانيا ونستخدم جميع الوسائل وقنوات الاتصال المتاحة لحماية مواطنينا وإجلائهم لمكان آمن".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.