الخارجية الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة بيلاروس على الفور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

دعت السفارة الأمريكية في مينسك مواطنيها إلى مغادرة بيلاروس على الفور وعدم السفر إليها.



وقالت السفارة على "تويتر": "تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى بيلاروس وتدعو المواطنين الأمريكيين في بيلاروس لمغادرة البلاد على الفور".

وأضاف المنشور، "يجب الأخذ في الحسبان أنه وبسبب الأعمال العسكرية لروسيا في أوكرانيا، هناك توتر متزايد في المنطقة، والوضع لا يمكن التنبؤ به، ولا يمكن التنبؤ بعمل المطار في ضوء الظروف. ونقاط التفتيش عبر الحدود في بيلاروس عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. كما تنصح السلطات الأمريكية مواطنيها بتجنب المظاهرات العامة، لأن الاعتداء على الأجانب أمر محتمل".