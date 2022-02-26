الشيخ محمد بن راشد يستقبل رئيسة تنزانيا في معرض إكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم سامية سولوهو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا.



وتزور رئيسة جمهورية تنزانيا الإمارات لحضور الاحتفال باليوم الوطني لبلادها في المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي".

ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئيسة تنزانيا والوفد المرافق، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع دولتي الإمارات وتنزانيا، وثقته في تحقيقها المزيد من الازدهار خلال المرحلة المقبلة في ضوء تطابق الرؤى بين البلدين حول أهم القضايا الإقليمية والعالمية، والرغبة في توسيع العلاقات المتميزة بين الدولتين عبر شراكة استراتيجية تسهم في بلوغ مستويات أرحب من التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ضمن مختلف القطاعات.

من جانبها، أعربت رئيسة جمهورية تنزانيا عن حرص بلادها على النهوض بالعلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، ورفع مستوى التنسيق بين البلدين ليشمل مختلف المجالات الحيوية، معرفتها عن بالغ تقديرها لما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وما تحققه من إنجازات نوعية تعكس رؤيتها الطموحة للمستقبل، ورغبة أكيدة في مد جسور التعاون بينها وبين العالم.

وهنّأت رئيسة جمهورية تنزانيا دبي ودولة الإمارات على التنظيم الناجح للدورة الأكبر في تاريخ معرض إكسبو، وما يسهم به الحدث العالمي، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في تعزيز فرص التواصل وتبادل الأفكار والرؤى حول صناعة مستقل أفضل للجميع، من خلال المساهمة في التغلب على التحديات المشتركة التي تواجه الدول وتعيق جهود الاستدامة والنمو العالمي.

إلى ذلك شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسامية سولوهو، توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وقعها من جانب الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومن الجانب التنزاني السفير مبروك ناصر مبروك، نائب وزير الخارجية والتعاون الشرق الأفريقي.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.