محافظ الجيزة يتفقد مواقف وساحات الانتظار أسفل محور الفريق كمال عامر "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال إنشاء مواقف السرفيس وساحات الانتظار الحضارية المقامة أسفل محور الفريق كمال عامر، بنطاق حي العمرانية.

جاء ذلك، حسب بيان اليوم، لتحقيق أقصى استفادة من المساحات في تنظيم الحركة المرورية ومنع الوقوف العشوائي للمركبات.

وأشار المحافظ إلى أن ساحات الانتظار ستسهم في تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ومنع الممارسات العشوائية وتعظيم موارد المحافظة، وتشمل خطوط السرفيس "العمرانية- جيزة مستشفي الصدر- نصر الدين ".

ووجه المحافظ بأنه سيتم تدعيم ساحات الانتظار بعدد من الأكشاك الحضارية التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب، مشددًا على مراعاة أن تتم بنسق موحد وشكل حضاري طبقًا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية في هذا الشأن.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة إنشاء دورات المياه وتدعيم الموقف بمقاعد انتظار لخدمة المترددين عليه وتركيب كاميرات مراقبة وأعمدة إنارة وبوابات دخول وخروج لتحقيق الانضباط داخل الموقف.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى مطالب المواطنين المقيمين بالمنطقة، موجهًا المختصين بسرعة العمل على تلبية مطالبهم للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الحسنية باعتباره المدخل الشرقي لحي العمرانية بعد إجراء تنسيق عام وتخطيط مروري وتطوير أرصفة للمشاة وتدعيم الجزيرة الوسطى بالمسطحات الخضراء، في إطار خطة المحافظة بتطوير المحاور الرئيسية والفرعية والميادين ووضع حلول جذرية لمنع التكدسات المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية.

رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور رئيس حي العمرانية، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.