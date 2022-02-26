سفارة مصر ببودابست تنشر شروط دخول المجر من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست - أ ش أ

أعلنت السفارة المصرية في بودابست، أن المجر تسمح استثنائيا للقادمين من أوكرانيا بالدخول إلى أراضيها بشرط حمل القادم جواز سفر ساري وإقامة سارية في أوكرانيا.

وقالت السفارة - في تعميم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت - "يمكن عبور الحدود المجرية الأوكرانية من خلال النقاط الحدودية التالية في المواعيد المحددة علي النحو التالي:

-Barabás Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

-Beregsurány Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

-Lónya Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

- Tiszabecs Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

- Záhony Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

وأوضحت السفارة أنه يمكن في حالات الطوارئ الخاصة بعبور الحدود الأوكرانية المجرية الاتصال على أرقام الطوارئ بالسفارة، وهي: (+36 30 708 3220+36 30 340 4811).