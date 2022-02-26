أول موقف رسمي لتونس من الأحداث في أوكرانيا

اسماعيل عبد الحي - نشرت وزارة الشؤون الخارجية منذ قليل الموقف الرسمي للدولة التونسية بخصوص الاحداث في أوكرانيا.

وجاء في البيان ما يلي:

"تتابع تونس بانشغال التطوّر السريع للأحداث في تتابع تونس بانشغال التطوّر السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدّة التوتّر في المنطقة.

ومن منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول، تدعو تونس جميع الأطراف المعنيّة إلى العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية.

كما تهيب تونس بالمجموعة الدولية لبذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات والدفع نحو التوصّل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة بما يمكّن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة."