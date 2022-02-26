الرئيس الأوكراني: لن نلقي السلاح وسندافع عن أرضنا

اسماعيل عبد الحي - بينما تتعرض العاصمة كييف للقصف الروسي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 26 فيفري 2022 ، ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بث مباشر على "فيسبوك" في كييف ليخاطب شعبه بالقول: "أنا هنا، لن نلقي السلاح.. سندافع عن أرضنا".

وأضاف بالقول: "تحدثت مع الرئيس الفرنسي وأسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا"، مشدداً بالقول: "لم أطالب الجيش بأن يلقي السلاح وينسحب من الميدان".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن تقارير لوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA عن وجود قناصة روس في كييف قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

كما أفادت "واشنطن بوست" بأن مسؤولين أميركيين عرضوا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إجلاءه كي لا يقع في الأسر.

وأضاف المصدر أن الرئيس الأوكراني رفض العرض الأميركي بإجلائه من كييف.

وكالات