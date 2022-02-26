دون تأكيد تركي .. زيلينسكي يشكر أردوغان على منع سفن روسية من دخول البحر الأسود

وكانت الرئاسة التركية قالت في بيان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، السبت، إن أنقرة تبذل جهودا من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
والجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رد فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الغربية على هجوم روسيا على أوكرانيا لم يكن حاسما، مضيفًا أنه يأمل أن تسفر قمة الحلف عن نهج أكثر حزما، على حد تعبيره.
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