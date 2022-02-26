مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية في يومها الثالث

السبت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا وتشيكيا بعد قرار مماثل اتخذته وارسو وبراغ وصوفيا بحق شركات طيران روسية.

* أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، في اليوم الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا.

* أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية تشديد حظر التجول المفروض على كييف بسبب الغزو الروسي، محذرا من أن أي شخص سيكون موجودا في الشوارع بين الساعة 17,00 والساعة 20,00 سيعامل على أنه عدو.

* تتعرّض كييف منذ صباح السبت لقصف صاروخي وتشهد معارك بين القوات الروسية وجيش أوكرانيا التي دعا رئيسها فولوديمير زيلينسكي شعبه إلى القتال لصد الهجوم الروسي الذي أدى إلى مقتل مئتي مدني حتى الآن، حسب أوكرانيا.

* أكد زيلينسكي في مقطع فيديو على فيسبوك السبت أن أوكرانيا "أخرجت" خطة الهجوم الروسية "عن مسارها" في اليوم الثالث من غزو بلاده، داعيا الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

ودعا ألمانيا والمجر إلى "التحلي بالشجاعة" ودعم استبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده. وأعلن أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

* أعلن وزير الصحة الأوكراني السبت أن 200 مدني قتلوا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب أكثر من ألف شخص آخر منذ بدء الغزو الروسي للبلاد قبل ثلاثة أيام.

* أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت خلال محادثات بشأن أوكرانيا مع رئيستَي جورجيا ومولدافيا، "تصميمه على دعم الشركاء في الجوار الشرقي" للاتحاد الأوروبي "ضد أي محاولة لإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار"، حسب الإليزيه.

وحذر من أن الحرب في أوكرانيا "ستطول" و"يجب أن نستعد لها"، مشيرا إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

* أعلنت بولندا والتشيك وبلغاريا الجمعة إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

* أعلنت وكالة "أس أند بي" السبت خفض تصنيفها الائتماني لأوكرانيا على خلفية الغزو الروسي لأراضيها، بعيد قرار مماثل من وكالة "فيتش" التي حذّرت من احتمال تخلف كييف عن سداد ديونها.