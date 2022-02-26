اتهم الكرملين في اليوم الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا، كييف السبت بإحباط إمكانية هدنة برفضها بدء مفاوضات. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الرئيس الروسي أمر أمس (الجمعة)، بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعا بدء مفاوضات". وأضاف "بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات، استؤنف تقدم القوات الروسية اليوم" السبت. وتابع : ستدخل القوات الروسية بكامل قوتها إلى أوكرانيا.



كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدخل بكامل قوتها إلى أوكرانيا بعد رفض كييف للمفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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