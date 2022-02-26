الرئيس الفرنسي : حرب روسيا وأوكرانيا ستطول

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، قائلا إن "التحالف ضد الحرب فاعل".

وجاءت تصريحاته بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حذّر أن الحرب في أوكرانيا "ستطول" و"يجب أن نستعد لها".

وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية في رسالة إلى البرلمان أن "هولندا تلقت من أوكرانيا أخيرا طلبات إضافية لمعدات عسكرية"، مشيرة إلى أن البلاد "ستزود أوكرانيا بمئتي صاروخ ستينغر مضاد للطائرات في أقرب وقت ممكن".

من جهة أخرى وفي تسجيله الأخير السبت، دعا زيلينسكي الروس إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا.

كما دعا ألمانيا والمجر إلى "التحلي بالشجاعة" ودعم استبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده. وقال "هناك دعم شبه تام من دول الاتحاد الأوروبي لاستبعاد روسيا من سويفت"، معبرا عن أمله في أن "تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار".

وفي الإطار نفسه وعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي زيلينسكي بدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي "بما فيها تلك المتعلقة باستبعاد روسيا من نظام سويفت" كما أعلنت الحكومة الإيطالية السبت.

دبلوماسيا، أعلنت هولندا والنروج نقل سفارتيهما في أوكرانيا إلى بولندا.

وبررت وزارة الخارجية الهولندية قرارها بضرورة ضمان سلامة موظفيها الذين نقلوا إلى "الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا لمواصلة عملهم من هناك"، بينما أعلنت الخارجية النروجية أن السفارة في كييف "مغلقة بشكل مؤقت وتعمل" حتى إشعار آخر "من العاصمة البولندية وارسو".

وكانت السويد اتخذت قرارا مماثلا يوم الخميس.

من جانبها، دعت الصين السبت رعاياها في أوكرانيا إلى التزام أقصى قدر من الحذر. وقالت السفارة الصينية في كييف إن "تصعيد الحرب بين أوكرانيا وروسيا يشكل مخاطر على أمن المواطنين الصينيين"، مشيرة إلى زيادة في "السلوك المتطرف في المجتمع الأوكراني".

ودعت السفارة في بيان رعاياها إلى "تجنب الخلافات بشأن قضايا محددة" و "التوافق مع الشعب الأوكراني" و"الامتناع عن إظهار أي علامات حول هويتهم".