روسيا: إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا وتشيكيا

أعلنت روسيا السبت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا وتشيكيا بعد قرار مماثل اتخذته وارسو وبراغ وصوفيا بحق شركات طيران روسية. وقالت الهيئة الروسية الناظمة للطيران "بسبب القرارات غير الودية للسلطات الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية" تغلق روسيا مجالها الجوي أمام "شركات الطيران الآتية من هذه البلدان و/أو المسجلة هناك، بدءا من الساعة 15,00 بتوقيت موسكو (12,00 بتوقيت غرينتش) في 26 فبراير 2022".



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