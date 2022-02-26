أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية السبت تشديد حظر التجول المفروض على كييف بسبب الغزو الروسي، محذرا من أن أي شخص سيكون موجودا في الشوارع بين الساعة 17,00 والساعة الثامنة مساء سيعامل على أنه عدو. وقال فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "سيعتبر جميع المدنيين الموجودين في الشوارع خلال فترة حظر التجول أعضاء في مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو".



كانت هذه تفاصيل خبر كييف لمواطنيها: المتواجدون في الشوارع بعد الخامسة مساء يعدون "أعداء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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