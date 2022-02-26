حرب أوكرانيا.. قتال عنيف بشوارع العاصمة كييف مع القوات الروسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - يتواصل القصف الروسي للعديد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف، حيث تتعرض كييف اليوم السبت منذ الصباح لقصف صاروخي روسي في حين تدور معارك فيها.

وتدور مواجهات في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي للدولة المجاورة.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن قتالا عنيفا يدور في شوارع كييف، ودعت السكان للحذر وفقا لشبكة “سي إن إن” (CNN) الأميركية، ونشبت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسة في كييف، بعد ساعات من توجيه زيلينسكي دعوة إلى التعبئة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، قائلا إن “التحالف ضد الحرب فاعل”، وذلك بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حذر أن الحرب في أوكرانيا “ستطول” و”يجب أن نستعد لها”.

وفي تسجيل مصور صباح اليوم السبت أمام مكتبه في العاصمة، أكد زيلينسكي أنه سيبقى في كييف.

وأضاف “يوم جديد على خط المواجهة الدبلوماسية بمحادثة مع ماكرون وهناك أسلحة ومعدات في طريقها إلينا. لن نلقي السلاح، سندافع عن دولتنا”.

ودعا إلى عدم تصديق “المعلومات الكاذبة” المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه، وقال “سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا، هذه بلادنا، هؤلاء أطفالنا، سندافع عن كل هذا”.

كييف: تم إفشال الخطة الروسية

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن أوكرانيا “أخرجت” خطة الهجوم الروسية “عن مسارها” في اليوم الثالث من غزو بلاده، داعيا الروس إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على فيسبوك “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن (…) جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسة في كل أنحاء العاصمة”.

ودعا زيلينسكي الروس إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا.

وبدوره، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أنهم أفشلوا “خطط العدو الروسي بالكامل، بعد 55 ساعة من المقاومة”، مشيرا إلى أن القوات الروسية تستهدف المستشفيات والمنشآت المدنية والتعليمية.

وقال ميخايلو بودولياك، وهو مستشار رئاسي أوكراني، اليوم السبت، إن بلاده ما زالت تسيطر على الأراضي التي هاجمتها القوات الروسية.

وأضاف “روسيا تريد خلق فوضى وتشكيل إدارة مؤقتة”، مشيرا إلى أن الوضع الأكثر حرجا هو في مدن خاركيف وسوفي ويوج.

كما أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي، وناشدت الصليب الأحمر بالتدخل لنقل القتلى، ومن جهته أعلن الصليب الأحمر عن قلقه من تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وقال إنه يجب ضمان حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي.

وأعلن جهاز الاتصالات الخاصة الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم أن معارك عنيفة تتواصل في كييف، وأن “الجيش الأوكراني يصدّ المخربين الروس”.

ومنذ ساعات الصباح الأولى دوت صافرات الإنذار، وترددت أصوات المدفعية والصواريخ على نحو متقطع في شمال غربي كييف، وأصيب مبنى سكني مرتفع في العاصمة بصاروخ، حسب السلطات الأوكرانية التي لم تقدم معلومات عن أي ضحايا محتملين في الوقت الحالي.

كذلك أفاد الجيش الأوكراني بوقوع معارك “عنيفة” على مسافة 30 كيلومترا إلى جنوب غربي كييف حيث قال إن الروس “يحاولون إنزال مظليين”.

كما أعلنت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك أنها دمرت رتلا روسيا من 5 آليات عسكرية بينها دبابة قرب محطة بيريستيسكا للمترو على جادة النصر في شمال غربي العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت إن الجزء الأكبر من القوات الروسية التي تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية (كييف) يبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب المدينة.