إسرائيل تنقل بعثتها الدبلوماسية لدى أوكرانيا إلى بولندا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، نقل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى أوكرانيا من مدينة لفيف إلى دولة بولندا.

وفي تغريدة عبر موقع تويتر، قال لابيد: “أصدرت تعليماتي لموظفي السفارة الإسرائيلية الموجودين بمدينة لفيف غربي أوكرانيا بالانتقال إلى أماكن إقامة على الجانب البولندي من الحدود”.

وأضاف: “سيعبر طاقم السفارة الحدود إلى أوكرانيا كل يوم لمواصلة عملهم الدبلوماسي ومساعدة المواطنين الإسرائيليين على مغادرة أوكرانيا”.

وأشار لابيد إلى أن “القرار جاء إثر تقييم للوضع تم صباح اليوم في وزارة الخارجية وتناول جوانب مختلفة، بما في ذلك الوضع على الأرض، وأمن مبعوثي دولة إسرائيل واستمرار الخدمة لإسرائيل للمواطنين”.

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أنه “سيتم توفير معلومات حول كيفية الاتصال بموظفي السفارة لاحقًا”.

وافتتحت إسرائيل قنصليتها في لفيف الأوكرانية بعد تعذر عمل سفارتها في العاصمة كييف.

وعلى خلفية التطورات الحاصلة، يتم نقل الرعايا الإسرائيليين من أوكرانيا برا بعد توقف حركة الطائرات في البلد الذي يشهد لليوم الثالث حربا تشنها روسيا برا وجوا.

وتدور مواجهات، صباح السبت، في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على المدينة، في معارك شملت بالخصوص جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية، وذلك بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة.