شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، حصول أوكرانيا على الموافقة بالانضمام للاتحاد الأوروبي، داعيًا لتنفيذ هذا القرار.
وأضاف فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن روسيا تريد الإطاحة بيّ وتنصيب حكومة دمية في كييف.
وفي سياق متصل، قالت السفارة الأوكرانية في بريطانيا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض عرضا أمريكيا لإجلائه من العاصمة كييف، مشيرا إلى حاجته لذخيرة مضادة للدبابات وليس الإجلاء.
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