شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إلقاء القبض على دورية روسية من قبل مواطنين أوكرانيين(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر مواطنون أوكرانيون فيديو يوثق لحظة مقاومتهم لدورية عسكرية من القوات الروسية في شوارع مدينتهم، حتى تمكنوا من الاستيلاء على المركبة وأسر الجنود.

ويظهر الفيديو استيلاء رجال المقاومة الشعبية على المدرعة التي كانت عليها حرف “z” الذي تتميز به آليات الروس المشاركة في الغزو على أوكرانيا، إضافة إلى ظهور جنود روس تم أسرهم.

وكانت ‏وزارة الدفاع الأوكرانية، نشرت صوراً لجنود روس من اللواء الآلي 93 والوحدة العسكرية 91701 أسرتهم القوات الأوكرانية، أثناء محاولة اقتحام الحدود الأوكرانية.

ونشر حساب قناة الحدث صور الجنود حيث ظهر جنديان مرتديان زي الجيش الروسي ويبدو عليهم علامات الاعتداء.