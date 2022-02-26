شكرا لقرائتكم خبر عن «شبح كييف».. ماذا تعرف عن الطيار الغامض مدمر المقاتلات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في خلال 24 ساعة فقط ، زعمت تقارير إخبارية، أن طيارا أوكرانيا يقود مقاتلة من طراز “MiG-29 Fulcrum” استطاع أن يسقط 6 طائرات حربية روسية في سماء أوكرانيا.

ونشرت هذه التقارير مقاطع فيديو تظهر المقاتلات الأوكرانية تحلق في السماء وهي تجري مناورات حربية، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة “شبح كييف”.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست”، فقد أكد السفير الأوكراني لدى الاتحاد الأوروبي، قصة “الشبح الأوكراني”، التي ازداد الحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب السفير الأوكراني، ميكولا توتشيتسكي، في تغريدة له على تويتر : “حقق طيار مقاتل أوكراني ست انتصارات في يوم واحد في معارك جوية مع الروس. أطلق عليه لقب شبح كييف”.

وأضاف: “مثال آخر على استعداد الشعب الأوكراني للمقاومة. يجب أن يساعد العالم المتحضر في حماية حريتنا”.

يذكر أن طائرة “MiG-29” يمكنها حمل ستة صواريخ جو-جو كحد أقصى، إضافة إلى 150 طلقة من ذخيرة 30 ملم.

كما يوفر نطاقها المحدود وقتا قصيرا نسبيا لإجراء المناورات لا سيما تلك التي تكون على مستوى منخفض.