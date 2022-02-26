شكرا لقرائتكم خبر عن «أريد ذخيرة وليس رحلة جوية».. رئيس أوكرانيا يرد على عرض أمريكي لمغادرة كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، على الرئيس الأوكراني مغادرة “كييف” لحمايته من الوقوع في أسر الجيش الروسي بعد سقوط العاصمة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية السبت، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف كي لا يقع في أيدي القوات الروسية.

وأردفت بأن زيلينسكي رفض حتى الآن عروض الإجلاء، مؤكداً أنه باقٍ على رأس عمله.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام ، فإنّ الرئيس الأوكراني قال : “أريد ذخيرة تصد الدبابات.. لا رحلة جوية”.

وفجر الجمعة أفاد زيلينسكي بتلقيهم معلومات بأن “العدو” جعله الهدف الأول، وأسرته الهدف الثاني، وأكد أنه سيظل على رأس عمله للدفاع عن بلاده.

وقال مسؤول أمريكي كبير لم تفصح الصحيفة عن اسمه إن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا إلى زيلينسكي خلال الأيام الأخيرة حول مجموعة متنوعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك الأماكن الأكثر أمناً للرئيس ليبقى فيها لضمان استمرارية الحكومة الأوكرانية.

على الجانب الآخر، أقدم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على خطوة مفاجئة تجاه زعماء العالم، حيث قام بإلغاء متابعة الجميع وأصبح حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بلا متابعات منه لأي شخص.