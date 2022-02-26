شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة تنبه: تقييد الطيران مؤقتًا في مطارات جنوب روسيا حتى 2 مارس عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت سفارة المملكة في موسكو، المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتا في بعض المطارات في جنوب روسيا لغاية 2 مارس.

وأوضحت السفارة أن المطارات المعلقة مؤقتاً هي روستوف (بلاتوف) وكراسنودار (باشكوفسكي) وأنابا (فيتيازيفو) وجيلندجيك وإليستا وستافروبول وبيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وسيمفيروبول.