رئيس أوكرانيا: ما زلنا نسيطر على كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن "العاصمة كييف لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية بعد أن شنت روسيا غزواً يوم الخميس".



وقال في رسالة بالفيديو بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به: "لقد صمدنا ونجحنا في صد هجمات العدو. والقتال مستمر".

وأضاف زيلينسكي "لدينا بالفعل دعم شبه كامل من دول الاتحاد الأوروبي لفصل روسيا عن سويفت. آمل أن تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار. لدينا الشجاعة للدفاع عن وطننا والدفاع عن أوروبا".