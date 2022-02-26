مصر.. محكمة النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح و15 من "جماعة الإخوان" في "قوائم الإرهاب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

قضت محكمة النقض المصرية اليوم السبت، بتأييد قرار محكمة الجنايات والذي قضى بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من "جماعة الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية.



حيث قضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية برئاسة المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 من يناير سنة 2021، والذي قضى بـ"إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من قيادات "جماعة الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية".

وتضم القائمة كلا من: "أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، محمود عزت، إبراهيم منير من قيادات جماعة الإخوان المحظورة فى مصر فضلا عن آخرين".

وجاء حكم محكمة النقض اليوم، الذي تم الطعن عليه من قبل عبد المنعم أبو الفتوح و6 آخرين من الصادر الحكم الجنائي عليهم.