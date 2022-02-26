خبير مصري: إثيوبيا تسعى لبناء 4 سدود جديدة على نهر النيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

قال هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، إن إثيوبيا تسعى لبناء 4 سدود جديدة في المستقبل.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية ينظمها المجلس الأعلى للإعلام في مصر، اليوم السبت، حول "آخر تطورات قضية المياه" وذلك بمقر وزارة الري.

وأكد سويلم، خلال كلمته بالجلسة الحوارية، على أن إثيوبيا تسعى لبناء 4 سدود جديدة على نهر النيل في المستقبل وعقب الانتهاء من السد الحالي، قائلا: "إثيوبيا هتبني 4 سدود جديدة".

وعبر عن رفضه لما يثار الآن بشأن بداية تشغيل التوربينات من قبل الجانب الإثيوبي، مؤكدا على أن وزارة الري المصرية تتعامل بشكل دبلوماسي كبير فيما يخص ملف سد النهضة.

وأشار إلى مخاوفه من ملء سد النهضة قائلا: "أنا شخصيا مش قلقان من ملء السد الجاري ولكن قلقان على الأجيال القادمة".