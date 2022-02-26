روسيا تتهم أوكرانيا برفض التفاوض.. وإحباط "هدنة ممكنة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، أوكرانيا بإحباطها إمكانية عقد هدنة بعد أن رفضت بدء المفاوضات.



وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أعطى أوامره أمس للقوات الروسية بوقف التقدم في أوكرانيا لكنهم اليوم استمروا في مسيرهم.

وشدد على أن روسيا تتخذ خطوات لضمان عمل الاقتصاد كالمعتاد وكانت مستعدة للعقوبات.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أطل مجددا في ظهوره الثالث خلال ساعات متحدثا عن صمود جيش بلاده في صراعه مع روسيا، ومؤكدا سيطرته على كييف.

وقال زيلينسكي في تسجيل مصور إن قواته تسيطر على العاصمة كييف ونقاط مهمة حولها.

ومنذ فجر اليوم تحدث مسؤولون تقارير إعلامية أوكرانية عن اقتراب آليات روسية من العاصمة.

وتحاصر القوت الروسية كييف من الغرب منذ الجمعة كما تقترب منها عبر عدة محاور لكن تشير التقارير الأوكرانية لنجاح الجيش في التصدي للزحف الروسي.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق رفضه عرضا أمريكيا بنقله إلى مكان آمن داعيا مواطنيه للدفاع عن العاصمة.

وتشير تقارير إلى أن إسقاط زيلينسكي يمثل هدفا رئيسيا للقوات الروسية التي تتقدم صوب العاصمة كييف.

وقالت بريطانيا اليوم إن معظم القوات الروسية الآن على بعد 30 كيلومترا من وسط كييف.

وكان الرئيس الأوكراني قد أكد في وقت سابق اليوم أن حلفاء بلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بعد أن انتقد أمس الجمعة تخليهم عنها في صراعها مع روسيا.