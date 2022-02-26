مصرع إسرائيليين جراء تحطم طائرة صغيرة غرب القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

قتل إسرائيليان اليوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة كانا يستقلانها في منطقة جبلية غربي القدس.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إلى أن "سيارة إسعاف هرعت إلى المكان وحاولت تقديم الإسعافات، لهما إلا أنهما قد فارقا الحياة".

يذكر أن الطائرة من طراز "سييرا"، أقلعت من مهبط في وسط البلاد باتجاه الجنوب، وقد فقد الاتصال معها عندما كانت تحلق فوق قرية ميفو بيتار، ثم تم اكتشاف موقع التحطم، وباشرت الشرطة وسلطة الطيران المدني التحقيق في ظروف الحادث.