عاجل.. تمديد حظر التجول في كييف دفاعا عن العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

مدد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، اليوم السبت، حظر التجول في كييف، من الخامس مساء وحتى الثامنة صباحا.



وتتعرض كييف لهجوم روسي مكثف لثالث يوم على التوالي مع استمرار عملية موسكو ضد أوكرانيا.

وكتب فيتالي كليتشكو على تويتر أن حظر التجول الممتد سيطبق من الخامسة مساء حتى الثامنة صباحا يوميا لضمان زيادة فعالية الدفاع عن المدينة وسلامة سكانها.

كان حظر التجول مطبقا في المدينة من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا.

بدوره، قال جهاز الأمن الروسي إن أحد أفراد حرس الحدود أصيب بنيران أوكرانية.

وأعلن وزير الصحة الأوكراني، مقتل 198 بينهم 3 أطفال وإصابة 1115 جراء الهجوم الروسي على البلاد.

وتعرض مبنى سكني للتدمير بعد استهدافه بصاروخ أطلقته القوات الروسية، وفقا لبلدية كييف.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها لا تستهدف المدن الأوكرانية وتتخذ كافة التدبير لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وأعلنت أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، وذلك في اليوم الثالث من العلميات الروسية في أوكرانيا.

وصباح السبت، تدور مواجهات في كييف من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية، حيث جرت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية بالمدينة، بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة، وفق "فرانس برس".

وأعلنت القوات البرية الأوكرانية أنها دمرت رتلا روسيا من خمس آليات عسكرية بينها دبابة قرب محطة بيريستيسكا للمترو على جادة النصر في شمال غرب العاصمة.

وطلب من سكان العاصمة البقاء في الملاجئ وعدم الاقتراب من النوافذ إن كانوا في منازلهم. ودوت صفارات الإنذار من غارة جوية فجرا في خاركيف، المدينة الكبرى في شرق أوكرانيا القريبة من الحدود الروسية، بحسب جهاز الاتصالات الخاصة.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حذر السبت، من أن الحرب في أوكرانيا "ستطول" مشيرا إلى "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.