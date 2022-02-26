بيان «هام» من السفارة المصرية في كييف للجالية المصرية في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت السفارة المصرية فى كييف، بيانات متتالية موجهة إلى أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا، اليوم السبت حيث قالت فى بيان: "بالتنسيق مع السفارة المصرية فى سلوفاكيا يمكن دخول الحدود السلوفاكية بدون تأشيرة ويرجى ارسال صورة من جواز السفر على رقم طوارئ السفارة فى براتيسلافا حتى يتسنى تسهيل الدخول".

وفى تدوينه أخرى، قالت السفارة المصرية فى أوكرانيا، أنه تم فرض حظر تجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة صباحا ومستمر حتى يوم ٢٨ فبراير وأى فرد سيتواجد فى الشارع بعد الحظر سيعامل معاملة العدو، لذا نشيد بالمواطنين المصريين الالتزام بذلك.