شكرا لقرائتكم خبر عن تطور مفاجئ.. رئيس أوكرانيا يلغي متابعة جميع زعماء العالم بعدما خذلوه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على خطوة مفاجئة تجاه زعماء العالم، حيث قام بإلغاء متابعة الجميع وأصبح حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بلا متابعات منه لأي شخص.

وذكرت تقارير أوكرانية محلية أن الرئيس الأوكراني ألغى متابعات زعماء العالم في إشارة إلى وقوفه في الحرب بمفرده أمام روسيا.

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، الموافقة على الاقتراح الروسي بشأن المفاوضات، لافتًا إلى أنه “كلما بدأت المفاوضات مبكرا زادت فرص استئناف الحياة الطبيعية”.

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