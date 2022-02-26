شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي في أوكرانيا.. ومناشدات للصليب الأحمر لنقلهم إلى موسكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولجا ستيفانيشينا أن هناك أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي.

وناشدت ستيفانيشينا الصليب الأحمر التدخل من أجل نقلهم إلى روسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت مقاطع فيديو تظهر أرتالا من الدبابات الروسية في طريقها إلى داخل أوكرانيا، وأخرى محترقة في ذات المكان.

كما أظهرت صور ومقاطع أخرى رتلا عسكريا روسيا مدمرا في خيرسون جنوب أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، قد أعلن من أمام مكتبه، أن الشعب الأوكراني لن يلقي السلاح.

يأتي هذا في ظل الوتيرة المتسارعة في الأحداث الأوكرانية، حيث تم إعادة انتشار 60 جنديا روسيا وانسحابهم بعد اشتباكات مع الجيش الأوكراني، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن رئيس بلدية لفيف.

كما أعلن رئيس بلدية لفيف أن القوات الروسية تقوم بعملية إنزال في المدينة.