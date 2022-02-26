شكرا لقرائتكم خبر عن جندي أوكراني يحاول إسقاط طائرة روسية تمر من فوقه بـ«Manpads».. شاهد ما حدث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لجندي أوكراني يحاول إسقاط طائرة مقاتلة روسية تمر من فوقه بواسطة “Manpads”.
ويظهر في الفيديو الجندي يحاول التصويب على الطائرة أثناء اقترابها منه، ثم يقوم بإطلاق الصاروخ.
بينما يوثق عناصر أخرى من الجيش برفقته ما يحدث، وعند إطلاق الصاروخ يبدو أنه أخطأ الهدف ليحاول الجندي الفرار من موقعه.
وكانت أوكرانيا شهدت أمس الجمعة استئناف العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا، حيث سُمع دوي انفجارين قويين فجرا في وسط كييف، وفق وكالة “فرانس برس”.
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