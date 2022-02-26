شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الفرنسية توقف سفينة تجارية روسية في بحر المانش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترضت السلطات الفرنسية سفينة شحن روسية في مضيق با دو كاليه، وهو الجزء الأضيق من بحر المانش.

وأكدت السلطات البحرية في المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في باريس أن السفينة التجارية التي تحمل سيارات، تم تحويل مسارها إلى ميناء بولوني سور مير ليلة الجمعة/السبت عندما أرادت عبور المضيق بين بريطانيا والقارة الأوروبية.

ويعتقد أن السفينة التجارية مرتبطة بمصالح مالية روسية. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا في مجالات الطاقة والتمويل والنقل وضوابط التصدير وقيود على التأشيرات ردا على غزو أوكرانيا. وقالت السلطات الفرنسية إنه سيُجرى تنفيذ رقابة جمركية وفحص الأوراق.