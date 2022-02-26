شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث 13 سائحا بعد انقلاب قارب وسط فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في مدينة هوي آن الفيتنامية إنه تم العثور على جثث 13 سائحا على الأقل كما لا يزال أربعة آخرون مفقودين بعد انقلاب قارب اليوم السبت قبالة المدينة التي تقع على الساحل الأوسط لفيتنام.

وقال نوين سينه لرويترز "نبحث عن المفقودين".

وقالت الحكومة في بيان إن الحادث وقع بينما كان على متن القارب 36 سائحا وثلاثة بحارة وكان في طريقه من جزيرة كو لاو تشام إلى هوي آن.

وتشهد فيتنام زيادة في الأنشطة السياحية بعد أن رفعت معظم قيود فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وقال سينه إن جميع السائحين فيتناميون وإن هناك أطفالا من بينهم.

وقال "سنجري تحقيقا في سبب الحادث... البحر هائج لكنه ليس هائجا إلى الدرجة التي تمنع جهودنا للبحث والإنقاذ".