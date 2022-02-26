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100 ألف مستفيد من مشروع تعزيز الرعاية الصحية المدرسية باليمن

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الدمام - شريف احمد - واصل مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية للطلبة والكوادر التعليمية في اليمن، تقديم خدماته للمستفيدين في محافظات عدن، ومأرب، وتعز، وحضرموت، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وخلال شهر يناير 2022م قدم المشروع 358.156 خدمة لـ 110.254 مستفيدا، بلغت نسبة الذكور 45 % ونسبة الإناث 55%، بينما شكلت نسبة النازحين 14% والمقيمين 86 %.

وشملت الخدمات المقدمة الرعاية الصحية، والدعم النفسي الاجتماعي، والصحة المجتمعية، جرى تقديمها من خلال زيارة 252 مدرسة في 27 مديرية بالمحافظات المستهدفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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