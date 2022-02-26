شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف مستفيد من مشروع تعزيز الرعاية الصحية المدرسية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية للطلبة والكوادر التعليمية في اليمن، تقديم خدماته للمستفيدين في محافظات عدن، ومأرب، وتعز، وحضرموت، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وخلال شهر يناير 2022م قدم المشروع 358.156 خدمة لـ 110.254 مستفيدا، بلغت نسبة الذكور 45 % ونسبة الإناث 55%، بينما شكلت نسبة النازحين 14% والمقيمين 86 %.

وشملت الخدمات المقدمة الرعاية الصحية، والدعم النفسي الاجتماعي، والصحة المجتمعية، جرى تقديمها من خلال زيارة 252 مدرسة في 27 مديرية بالمحافظات المستهدفة.