بايدن يخصص 350 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

26 فبراير , 2022 البيت الأبيض (أ ف ب) أمر الرئيس الأميركي جو بايدن وزارة الخارجية بالإفراج عن 350 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه لصد الغزو الروسي. وفي مذكرة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وجه بايدن بتخصيص 350 مليون دولار في إطار قانون المساعدات الخارجية للدفاع عن أوكرانيا.

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