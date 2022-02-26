ماكرون: الحرب في أوكرانيا «ستطول» و«يجب أن نستعد لها»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت من أن الحرب في أوكرانيا «ستطول» و«يجب أن نستعد لها»، مشيراً إلى أن الحكومة تعد «خطة صمود» لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

وقال ماكرون لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس «عادت الحرب إلى أوروبا (...) هذه الحرب ستطول»، مشدداً على أنها «لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة».