26 فبراير , 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت من أن الحرب في أوكرانيا «ستطول» و«يجب أن نستعد لها»، مشيراً إلى أن الحكومة تعد «خطة صمود» لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.
وقال ماكرون لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس «عادت الحرب إلى أوروبا (...) هذه الحرب ستطول»، مشدداً على أنها «لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة».
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: الحرب في أوكرانيا «ستطول» و«يجب أن نستعد لها» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.