روسيا تعلن تدمير 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا

25 فبراير , 2022
كييف: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عن تدمير 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، فيما تدور معارك في شمال العاصمة كييف.
وتدور معارك في أحد الأحياء الواقعة في شمال كييف، بينما يبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية، كما ذكر صحفي من وكالة "فرانس برس".
وسمع في الحي إطلاق نار ودوي انفجارات في حي أوبلونسكي بينما تسمع انفجارات عميقة من وسط المدينة.
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