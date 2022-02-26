سباق إيطالي - ألماني - إنجليزي على نجم مدريد

وذكرت صحيفة "سبورت" أن الدولي الإسباني، ماركو أسينسيو، نجم الميرينجي، دخل في مفاوضات منذ فترة طويلة مع النادي الملكي، بشأن تجديد عقده الذي سينتهي في عام 2023.

ولفتت إلى أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق، حتى الآن، وهو ما يشير إلى إمكانية الانفصال، الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس وميلان يراقبان وضع أسينسيو، كما أنهما جاهزان للمنافسة على ضمه مع أندية أخرى، مثل آرسنال، وليفربول، وبايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند.

جدير بالذكر أن أسينسيو منذ بداية الموسم الجاري، شارك في 28 مباراة بمختلف المسابقات، بواقع (1456 دقيقة لعب)، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، بينما قدم تمريرة حاسمة واحدة.

